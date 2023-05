Domingos Soares de Oliveira: «Benfica tem necessidade de vender jogadores todos os anos»

Domingos Soares de Oliveira, Co-CEO da SAD do Benfica, mostrou-se satisfeito com os resultados do empréstimo obrigacionista, operação que permitiu emitir 50 M€ em dívida junto de 6.048 investidores . "O resultado alcançado é o maior de sempre em montante e número de subscritores. É uma prova inequívoca de confiança", sublinhou o dirigente, minimizando o impacto do sucesso desportivo neste tipo de operações financeiras. "Nunca sentimos nas emissões que fizemos no passado, e já são algumas, um impacto direto do sucesso desportivo. Não estou com isto a desvalorizar a importância dessa vertente, mas ainda não conseguimos observar uma relação direta. Aliás, há investidores que não são benfiqusitas. Olham para estas operações de forma diferente, para lá do emocional", explicou, concordando em absoluto com Roger Schmidt na questão do título. "O nosso treinador foi claro ao dizer que se sente 0% campeão . Agora, qualquer conquista, seja em termos nacionais ou internacionais, valoriza a marca. Isso é inequívoco."Questionado sobre os eventuais efeitos negativos da perda de uma equipa portuguesa na Liga dos Campeões, Domingos Soares de Oliveira apelou a uma estratégia global. "É um facto que as SAD portuguesas têm uma dependência grande em relação a duas ou três fontes de receita, como os direitos televisivos, garantidos até 2026, e as receitas das competições europeias, que têm de ser garantidas todos os anos. Se essa fonte estiver menos disponível é motivo de preocupação. Há que ter uma estratégia comum que permita somar mais pontos para o ranking", afirmou, admitindo que "tendo garantido os valores mínimos da Champions a posição da SAD é mais confortável".Aliás, o Co-CEO sublinhou que as finanças dos encarnados estão de boa saúde. "A situação atual é robusta do ponto de vista de capitais próprios. Tivemos dois exercícios negativos, muito devido a constrangimentos decorrentes da Covid, mas entendemos que a nossa situação permite encarar o futuro com confiança até pelo valor do nosso plantel, que tem vários jovens a emergir", frisou, antevendo a política a seguir em termos de mercado. "Este valor visa repor a emissão que fizemos em 2020. Não olhem para esta quantia como o Benfica ter capacidade para não vender jogadores ou comprar mais reforços. O investimento que fazemos é aquele que a vertente desportiva entender que é necessário. A função dos responsáveis pela parte financeira é corresponder a essas necessidades", detalhou, acrescentando: "O Benfica tem necessidade de vender jogadores todos os anos. Sem isso as receitas não são suficientes. Se queremos pagar salários ao nível europeu para concorrer com os outros clubes lá fora há que ter mais qualquer coisa em termos de receitas. Queremos é evitar que isso seja uma necessidade imperiosa, ou seja, não termos a pressão de ter de ir ao mercado por uma questão de tesouraria."Quanto ao juro elevado (5,75%) pago pela SAD neste empréstimo obrigacionista, Domingos Soares de Oliveira fez questão de explicar. "É preciso perceber uma coisa: uma taxa é um conjunto de uma taxa de referência e de um spread, que identifica um risco. A taxa mais baixa paga pela SAD foi de 3,75%. Ao oferecer 5,75% significa que o spread é baixo dada a subida das taxas de juro. Em 2020, por exemplo, o spread era 60% acima do que pagamos agora", afirmou, garantindo que esta taxa "está em linha com as restantes emissões recentes de entidades semelhantes, ou seja, a perceção de risco é semelhante".