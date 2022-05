Domingos Soares de Oliveira: «Darwin? Não nos sentimos obrigados a vender»

Soares de Oliveira garantiu também que os 60 milhões de euros permitirão ao clube da Luz alcançar força para o mercado de transferências do futebol.



"Os resultados alcançados são motivo de orgulho. Quase 90 milhões de euros de procura são um sinal muito importante. São a nossa segunda melhor emissão de sempre. A primeira foi há cerca de três anos quando o Benfica tinha acabado de ser campeão e quando tínhamos o negócio do João Félix encaminhado. Isto significa também a capacidade de termos mais meios para continuar a corresponder às expectativas daquilo que é não limitar os investimentos da parte mais desportiva e continuarmos ativos no mercado como temos estado até agora", explicou.

Domingos Soares de Oliveira, Co-CEO da SAD do Benfica, analisou o próximo mercado de transferências do Benfica e garantiu que as águias não "obrigadas" a vender, seja Darwin ou qualquer outro jogador."Os jogadores que vamos vender não vale a pena estar a discuti-lo. O valor se vai ser A ou B também não porque nós não sabemos as ofertas que vamos chegar ao Benfica. Não nos sentimos obrigados – e já o tinha referido anteriormente – a vender mais o atleta A ou atleta B. É verdade, e nunca o escondi, todos os clubes e SAD portugueses são clubes que precisam de vender passes de jogadores para apostar no desenvolvimento. Os resultados, no nosso caso, são bons. Conseguimos gerar uma situação económica positiva ao longo dos últimos 10 anos. Tivemos um ano de prejuízo no ano passado por razões que são conhecidas e têm muito a ver com o fecho dos estádios e retracção da actividade. Os indicadores são agora muito positivos na captação de receitas. Isto dá-nos mais conforto de não sermos obrigados a aceitar uma oferta que possamos considerar, seja ela qual for, seja pelo justo valor", vincou na Euronext, esta segunda-feira.