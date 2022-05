Domingos Soares de Oliveira e a operação 'Cartão Vermelho: «Benfica não encontrou evidências de ter sido prejudicado»

Domingos Soares de Oliveira, Co-CEO da SAD do Benfica, concedeu uma entrevista ao 'ECO' em que aborda vários temas. Desde logo, o porquê da demora da realização da auditoria forense, promessa de Rui Costa que assumiu que estaria concluída em outubro de 2021. À CMVM, as águias confirmaram que a auditoria só estará concluída no final do ano."É um trabalho muito complexo e caro", frisou o dirigente das águias, garantindo que "o Benfica não encontrou nenhuma evidência de ter sido prejudicado", falando sobre a Operação 'Cartão Vermelho'. "A auditoria forense já concluiu análise a mais contratos do Benfica", acrescentou.Sobre o próximo mercado de transferências, Soares de Oliveira reiterou que "o Benfica não está obrigado a vender Darwin".Ainda sobre o novo empréstimo obrigacionista, o Co-CEO da SAD apontou a "uma boa procura". "É normal que o Benfica pague menos juros do que os seus rivais", atirou.