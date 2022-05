Domingos Soares de Oliveira e a saída de Darwin: «O Benfica não está obrigado a vender a sua joia da coroa»

Domingos Soares de Oliveira, Co-CEO da SAD do Benfica, garante que os encarnados não estão obrigados a vender Darwin Núñez. “O Benfica não está obrigado a vender a sua joia da coroa para, de alguma forma, compor os números”, começou por dizer o dirigente em entrevista ao ‘ECO’. Questionado se o uruguaio não podia gerar um retorno financeiro importante, Domingos Soares Oliveira esclareceu que o mercado olha para duas coisas: “Um jogador de rendimento imediato, como o Darwin, e um jogador de elevado potencial. Quando vendemos o João Félix, o At. Madrid pagou o potencial dele e não propriamente o rendimento porque tinham sido seis meses.”

Questionado se precisava de vender jogadores até 30 de junho, o dirigente assumiu que tal será necessário mas “para compor as contas deste exercício, e não por uma questão de tesouraria”. “O ano passado não estivemos na Liga dos Campeões, mas em termos de mais-valias de venda de jogadores tivemos um valor próximo dos 100 M€. Este ano as mais-valias são de 3 M€. Portanto, temos aqui uma redução muito significativa que pode ser compensada se conseguirmos fazer uma venda até junho. Aquilo que não fizemos no verão passado, por razões várias, temos a expectativa de fazer este verão. E se isso for feito antes de 30 de junho, terá o impacto que necessitamos de ter nas contas a apresentar em setembro”, resumiu, admitindo a hipótese de fechar o exercício com resultado negativo.

Contudo, a SAD está “preparada para fazer um investimento importante” na equipa de futebol. “Não diria que seja superior ao do ano passado, mas em linha, na ordem dos 30 M€”, adiantou. Quanto ao atraso na auditoria, “é um trabalho complexo e caro”, frisou o dirigente, garantindo que “o Benfica não encontrou nenhuma evidência de ter sido prejudicado” na Operação ‘Cartão Vermelho’.