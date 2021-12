Domingos Soares de Oliveira e o sorteio da Champions: «Venha quem vier»

Domingos Soares de Oliveira não está muito preocupado com o sorteio da Liga dos Campeões, na próxima segunda-feira. O administrador da SAD do Benfica considera que independentemente do nome do adversário que calhar em sorte nos oitavos-de-final, a eliminatória constitui, por si só, "uma excelente oportunidade para o Benfica fazer uma afirmação da sua grandeza europeia"."Quem estiver no sorteio vai naturalmente dizer que preferia a equipa A, a B ou a C. Mas como disse o nosso treinador, quem olhasse para o grupo diria que não eram os adversários ideias, mas é contra esses adversários, que não são os ideais, que temos de afirmar a nossa grandeza. Venha quem vier, acho que é uma excelente oportunidade para o Benfica fazer uma afirmação da sua grandeza europeia",. explicou, em declarações à BTV.Soares de Oliveira explicou ainda que os parceiros do clube estão satisfeitos. "Hoje temos uma dimensão de parceiros que dependem muito das assistências que temos aqui no estádio. Os nossos patrocinadores principais têm uma visibilidade grande com o estádio cheio, o impacto é maior do que com o estádio vazio. Eles estão satisfeitos e acho que é importante enaltecer a capacidade de adaptação do Benfica, em função destas circunstâncias. Arrancámos a época com ideia de que podíamos não ter assitência, depois poderíamos ter alguma, a seguir o Governo autorizou uma ocupação limitada, a ocupação plena, os testes covid..."