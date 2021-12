Domingos Soares de Oliveira e o futuro de Jorge Jesus: «Não faz sentido falar dessa questão»

Domingos Soares de Oliveira explicou esta sexta-feira na BTV que a discussão em torno da continuidade de Jorge Jesus na Luz "não faz sentido". O administrador da SAD dos encarnados lembra que todos os objetivos que o Benfica se propôs desportivamente foram até ao momento cumpridos."Não faz sentido falar dessa questão. Temos um conjunto de objetivos para esta época, os que podiam e deveriam ter sido alcançados já o foram. Tínhamos uma enorme dependência de entrada na fase de grupos da Champions, com dois bons adversários pela frente, e conseguimos cumprir esses objetivos. A passagem aos oitavos-de-final era também crítica do ponto de vista de afirmação do Benfica e conseguimos. Temos tudo em aberto nas outras competições em que estamos envolvidos", explicou Soares de Oliveira."O mês de dezembro é exigente, mas está tudo em aberto. Compreendo os estados de alma que todos temos, não há dúvida que sofremos mais quando o Benfica não ganha, é natural que haja um conjunto de pessoas que dê voz a esses estados de alma. No meu caso em concreto, entendo que as decisões têm de ser tomadas em função de factos e de resultados. Esta discussão parece exagerada quando ainda temos 6 meses pela frente", assegurou.