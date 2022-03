Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Domingos Soares de Oliveira sugerido para líder de comissão da SAD do Benfica Essa solução foi falada no encontro realizado no Seixal, na última semana, mas rejeitada





PRESSÃO.Soares de Oliveira tem sido questionado internamente

• Foto: