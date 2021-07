Domingos Soares de Oliveira suspeito de ser cúmplice de Luís Filipe Vieira

Domingos Soares de Oliveira, administrador financeiro da SAD do Benfica, é suspeito de ser cúmplice nos negócios de Luís Filipe Vieira. A informação é avançada esta sexta-feira pelo semanário 'Novo', na sua manchete. Em causa estão as assinaturas de Domingos Soares de Oliveira em algumas das transferências que estão sob investigação do Ministério Público, no âmbito da Operação 'Cartão Vermelho'.





