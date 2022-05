Domingos Soares de Oliveira visa Mattamouros: «Objetivos eram claros para todos»

O nome não foi mencionado na cerimónia na Euronext, em Lisboa, mas Jorge Mattamouros acabou por ser visado por Domingos Soares de Oliveira. O Co-CEO da SAD do Benfica lamentou a intervenção do advogado a 19 de maio."Durante a emissão [obrigacionista], tivemos uma intervenção anormalmente mediática de um eventual acionista. Não sei se ainda é acionista ou não, cujos objetivos eram claros para todos", vincou.Numa carta enviada à CMVM, Mattamouros garantiu que existe um "conflito de interesses" nas funções exercidas de Soares de Oliveira na administração da Liga Centralização e na SAD do Benfica. "A informação contida no prospeto deve ser 'completa, verdadeira, atual, clara e objetiva'. Na minha apreciação, a informação aos investidores no excerto transcrito não cumpre estas exigências no que se refere à sua pessoa, por entender que o senhor está em situação de conflito de interesses que deve ser explicada ao mercado e sanada", pode ler-se.Ainda na Euronext, foi abordado pelo Co-CEO da SAD a independência da comissão executiva da sociedade composta por Rui Costa, Lourenço Coelho, Luís Mendes e Domingos Soares de Oliveira. Este último voltou a frisar que não existem incompatibilidades. "Nunca os membros do Conselho de Administração identificaram qualquer conflito de interesses em relação às pessoas que exercem funções executivas dentro do Conselho. Pelo contrário, o que se identificou foi a convergência de interesses relativamente aos principais desafios do setor", afirmou.