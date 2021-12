Domingos Soares de Oliveira explica como será a atuação do Benfica no mercado de janeiro

O Benfica não vai ser um dos protagonistas no mercado de janeiro. A garantia foi dada pelo administrador da SAD, Domingos Soares Oliveira, em declarações à BTV."Creio que não haverá nada de relevante neste mercado de janeiro. Há algumas questões, se entra alguém, o Lucas Veríssimo está lesionado, é um assunto que tem de ser discutido. Do ponto de vista de saídas, temos um plantel em que poderá haver ligeiros ajustes mas janeiro não será um mês de grandes vendas, de grandes dispensas, de grandes recrutamentos, não é isso que vai acontecer", explicou.Depois, falou dos desafios que esperam o clube nos próximos meses. "Na perspetiva financeira temos um conjunto de receitas garantidas. As receitas das europeias, os patrocínios estão já garatidos. A variação pode haver é nas receitas de bilhética, não sabemos como as coisas vão evoluir. Temos os camarotes quase todos vendidos, são notícias positivas. Depois é preciso ver como funciona o mercado do ponto de vista da transação de jogadores. No verão o que sentimos foi o mercado algo deprimido, não mexeu muito, para nós isso tem impacto. Se o mercado não reativar até ao final de junho podemos ter os resultados um pouco mais afetados. Se mexer teremos condições para termos resultados em linha com os últimos anos."