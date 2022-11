Domingos Soares de Oliveira reconhece não ser "impossível" Benfica comprar um clube no estrangeiro

Presente no painel que versou sobre o tema do momento de viragem na governação do futebol, no Thinking Football que decorre no Porto, Domingos Soares de Oliveira, co-CEO da SAD do Benfica, assumiu que o clube da Luz tem de começar a virar-se para o estrangeiro como estratégia que visa garantir o futuro do clube e a sua consolidação no plano europeu.

"Aquilo que pensamos no Benfica na questão de apostar no estrangeiro como estratégia é porque vemos Portugal como um mercado em que nós já exploramos quase tudo. Temos de ir para o estrangeiro, isso é uma certeza e já o digo nos últimos dez/quinze anos. E ir para o estrangeiro significa duas coisas. Uma é se conseguimos gerar dinheiro fora de Portugal e a segunda é se conseguimos ter acesso ao talento fora de Portugal. Se o vamos fazer através de uma qualquer parceria ou comprando um clube, isso já depende de muitas coisas, mas isto é com certeza algo que o Benfica tem de ponderar num futuro próximo", resumiu Domingos Soares de Oliveira, concluindo assim a sua intervenção:

Mas vê o Benfica a comprar um clube no estrangeiro nos próximos cinco anos? "Eu diria que isso não é impossível e ficamos por aqui…"