Donadoni pede cautela aos italianos: «Não concordo com quem diz que o Benfica é acessível»

Se em Itália há quem olhe para o Benfica como um adversário acessível para o Inter, Roberto Donadoni opõe-se totalmente a essa ideia. O histórico jogador do Milan considera que as águias poderão causar problemas e que é dentro de campo que se vê quem é melhor."Não concordo em nada com quem diz que o Benfica é acessível. Os portugueses são fortes, têm qualidade, velocidade, técnica, qualidades de grande valor. Não há equipas fracas nos quartos-de-final da Liga dos Campeões. É a forma como as enfrenta que pode fazer com que pareçam fracas", atirou o agora treinador, recordando eliminatórias em que foi surpreendido: "Pensem no meu Milan contra o Steaua Bucareste e depois novamente contra o Barcelona [ambas vitórias por 4-0]".Refira-se que, depois do Inter ter derrotado o FC Porto nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, irá agora defrontar as águias nos quartos-de-final. As partidas irão realizar-se dia 11 de abril, na Luz, e dia 19, em Milão.