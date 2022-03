Dono do Almería esfrega as mãos aos milhões que pode receber por Darwin: «Que se concretize...»

????? ??? ?? ???? ?????? ?? ?????? ?? — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) March 26, 2022

O interesse de gigantes europeus em Darwin Núñez tem sido cada vez mais falado e, para lá do Benfica, que por ser dono do passe irá embolsar a maior fatia de uma eventual transferência, também o Almería olha para esta situação com especial atenção. Tudo porque terá direito a 20% de uma mais-valia, algo que poderia render aos cofres do clube espanhol uma verba próxima dos 11 milhões de euros - isto caso a transferência se faça pelos 80M€ que o Benfica estará por agora a exigir Por isso, nas redes sociais, foi com natural entusiasmo que, este sábado, o dono do clube reagiu aos rumores partilhados pela página EPL WORLD, que apontavam para o interesse do Arsenal no avançado uruguaio. Em resposta a esse 'tweet', Turki Al-Sheikh deixou um comentário que diz tudo. "Que se concretize, para que possamos ir buscar a nossa percentagem no negócio", escreveu o dono do emblema espanhol.Caso se confirme um negócio pelos 80 milhões exigidos pelo Benfica, o Almería pode receber cerca de 11M€, o que aumentaria para perto de 30M€ o lucro com o avançado uruguaio, que em 2019 foi adquirido por apenas 6M€ ao Peñarol. Viria a ser vendido por 24M€ um ano depois, gerando logo aí um lucro de 18M€, aos quais se podem juntar os já falados 11 pela mais-valia numa transferência futura de 80.