Dos casos de covid à "semana muito produtiva": Veríssimo quer "luta pela vitória" frente ao Paços

Nélson Veríssimo fez este sábado a antevisão do jogo de amanhã com o Paços de Ferreira, uma partida da 17.ª jornada da Liga Bwin que se disputa a partir das 18 horas, na Luz."Espero uma equipa que vai entrar em campo para lutar pela vitória. Foi uma semana muito produtiva, vai ser um jogo em que temos interesse em entrar bem, em dominar o processo de jogo e em conseguir os três pontos. Quero apelar à presença dos sócios e adeptos porque a história mostra que quando há uma ligação da equipa com os adeptos a força do Benfica é muito maior.""É uma realidade que afeta todos os clubes. Temos um plantel que nos dá a garantia de que, mesmo não tendo alguns jogadores disponíveis, podemos apresentar uma equipa competitiva, com qualidade. Eles vão-nos deixar bem.""O Paços de Ferreira tem dois jogos com o César Peixoto, dois jogos e duas vitórias. A nossa análise centrou-se nesses dois jogos mas também em outros que ele fez com outras equipas. É um desafio para ele e para nós. Acreditamos que no seu processo defensivo vai apresentar uma linha de cinco, a questão é se será 4 defesas mais um médio ala ou três centrais e dois laterais. Partindo deste pressuposto, as dinâmicas ofensivas podem ser outras. O Paços, com uma postura mais defensiva, pode criarmos problemas numa situação de transição. É olhar para a equipa do Paço de Ferreira, reconhecer qualidade individual e coletiva, além do seu treinador."