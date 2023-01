Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Dos elogios de Lage à saída com Jesus: O turbilhão na carreira de Tomás Tavares com uma grave lesão Lateral estreou-se pelas águias com um jogo na Champions mas agora está de partida rumo ao Spartak Moscovo