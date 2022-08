Draxler chega ao Benfica por empréstimo e o PSG vai pagar grande parte do salário

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Draxler já está em Lisboa para fazer os testes médicos e assinar contrato com o Benfica. O criativo alemão, de 28 anos, chega ao Benfica por empréstimo do PSG.O internacional alemão ganha 7 milhões de euros líquidos, sendo que os parisienses vão suportar maior parte do salário.