Draxler de fora e Morato presente no último treino do Benfica antes da Juventus

O Benfica fechou esta manhã a preparação para o jogo da Champions com a Juventus (terça-feira às 20 horas na Luz). Nota para o facto de Draxler não ter subido ao relvado e de Morato ter participado no treino no período aberto à imprensa.O internacional alemão não foi feliz no Dragão já que esteve escassos 18 minutos em campo. Aposta de Roger Schmidt para a segunda parte do clássico, o extremo foi obrigado a sair aos 63’ com queixas na coxa esquerda. Depois de ser assistido, cedeu o lugar a Musa e deu a volta ao relvado para se sentar no banco de suplentes sempre com a mão na face posterior da coxa.Morato regressou à competição diante do B SAD, no último sábado, mas foi substituído aos 31 minutos, depois de se ter queixado do tornozelo direito, o mesmo em que se lesionara no final de agosto. No entanto, tudo não passou de um susto. O central, de 21 anos, sentiu um desconforto ao apoiar o pé direito para fazer mais um passe, sentando-se no relvado a pedir de imediato a substituição. O brasileiro foi reavaliado e concluiu-se que não havia motivos para preocupação.Lucas Veríssimo, que voltou aos relvados no sábado também frente ao B SAD, participou igualmente no treino desta segunda-feira.