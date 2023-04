Draxler desmente ordenado e explica como gere os rendimentos: «Invisto cerca de 70% do meu dinheiro»

Julian Draxler concedeu uma entrevista ao jornal 'Wirtschaftswoche' onde o aspeto desportivo não esteve praticamente em cima da mesa. O futebolista alemão foi instado a explicar as suas visões sobre a forma como gere os rendimentos que aufere e que tipo de investimentos faz, negando desde logo que tenha um vencimento de 583 mil euros mensal, como revelou o jornal 'Bild'."Não coloque muita fé nesta fonte, mas é claro que tenho sorte em ter uma boa situação no que diz respeito ao meu salário. Eu invisto cerca de 70% do meu dinheiro regularmente e guardo 30% para despesas de subsistência ou reservo para outras coisas. Há muitos anos que faço assim", deu conta o campeão do Mundo, em 2014, que está lesionado e não joga mais pelo Benfica esta temporada.O extremo emprestado pelo Paris Saint-Germain às águias garantiu que tem um "amplo portefólio" relativamente à forma como investe o dinheiro. "Tenho imóveis, ações e títulos. Geralmente não estou disposto a correr riscos. Não se trata de duplicar o meu dinheiro, trata-se de trabalhar contra a inflação e talvez ganhar um ou dois por cento. Nessa área, mantenho contacto próximo com dois bancos privados, com os quais me tenho saído muito bem desde há anos", evidenciou Draxler.O futebolista germânico, de 29 anos, já pensa no momento em que pendurará as chuteiras e garantiu que não é alguém extravagante nos gastos. "Geralmente, sou alguém que vive muito luxuosamente. Se é que é possível dizer isso como jogador de futebol, é sempre uma questão de perspetiva, mas também conheço pessoas que gastam o seu dinheiro generosamente. O meu objetivo é manter o meu padrão de vida atual e poder experimentar coisas que gosto sem muita pressão", revelou ainda.Draxler desvendou que começou a pensar nos investimentos a fazer com o que auferia com 18 ou 19 anos e que "ser responsável pelo dinheiro ganho foi sempre algo importante". O já experiente jogador de futebol revelou que lançou uma start-up de gel para o cabelo e que, face à condição de embaixador da Unicef, tem cuidados redobrados na forma como investe o que aufere. "Assumidamente, isso às vezes é um pouco difícil com fundos de ações porque não se tem tanto conhecimento sobre certas estruturas quanto se deveria. Portanto, não posso dizer a100% que todas as ações em que invisto são completamente limpas. No entanto, certifico-me sempre em não investir em ações de empresas onde, por exemplo, a sustentabilidade ou as condições justas de trabalho não desempenham nenhum papel ali", explicou o jogador que já "se imagina a trabalhar na gestão de um clube". "Agora há muito mais do que apenas observar o mercado de transferências e reagir a curto prazo. Tem muito a ver com investimentos e, sobretudo, estruturas que têm de ser criadas no clube", assumiu Draxler.