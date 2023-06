O extremo alemão Draxler despediu-se esta quinta-feira do Benfica através de uma longa mensagem no Linkedin, onde admitiu alguma desilusão por não ter conseguido exibir-se ao seu nível devido a problemas físicos. "Em Portugal, vamos com tudo de novo, vamos tentar aparecer para o Mundial e depois vamos ver o que acontece. O plano era claro antes do meu empréstimo ao Benfica, a motivação era alta. E agora?", questiona o internacional germânico cedido pelo PSG, acrescentando: "Fui muito bem recebido pelos responsáveis do Benfica, pela equipa e pelos adeptos. A cidade é linda. Então, a estrutura estava certa. Mas às vezes, infelizmente, as coisas acontecem de forma diferente daquilo que pensamos. E no futebol é tudo incrivelmente rápido. No meu caso, foram as lesões que arruinaram os nossos planos. Infelizmente."Draxler foi operado ao tornozelo esquerdo em finais de fevereiro e não mais vestiu a camisola das águias, saindo agora do clube após 18 jogos (só 8 como titular) e com apenas dois golos apontados. "Nunca consegui mostrar do que era capaz. Eu simplesmente não conseguia estar de pé, estava com muitas dores e acabei por ter que fazer uma cirurgia. Adoraria ter dado um contributo maior para o campeonato e quase tenho de pedir desculpa a todos os responsáveis. Eu tenho que dizer: 'está na sua mente'. Mesmo sendo um profissional que já tem alguns anos no currículo, só queria ter saúde, jogar e ajudar a equipa dentro de campo", escreveu o jogador, de 29 anos.Mesmo assim, o campeão do Mundo em 2014 mostra-se agredecido ao Benfica. "Mas o mais especial desta minha passagem por Lisboa é que, mesmo nestes meses que não foram os ideais para mim, o clube esteve sempre lá para mim. Acho que é isso que distingue este clube, é por isso que nos sagrámos campeões, é por isso que este clube joga no topo da Europa. O Benfica é família, sentimo-nos seguros e bem tratados enquanto jogadores. A atmosfera é extraordinária. Por isso, digo ao clube e a todas as pessoas que estão lá: muito obrigado por tudo, muito obrigado pelo apoio neste momento difícil para mim!", sublinhou o camisola 93, que finalizou com a #EuAmoOBenfica Sport Lisboa e Benfica.