Draxler e Ristic de fora

O plantel dos encarnados vai preparando a deslocação a Vizela sem poder contar com Draxler e Ristic. Os dois jogadores continuam em tratamento e não vão estar disponíveis para o duelo de amanhã. O alemão recupera de uma lesão no tornozelo, que já o afastou do encontro com o Boavista, e o sérvio continua a contas com um problema na coxa esquerda. O lateral-esquerdo ficou de fora nas últimas três partidas devido a tal lesão, a segunda desde que está no Benfica.

Entretanto, Roger Schmidt fará hoje, pelas 13 horas, a antevisão ao duelo com os vizelenses, com quem os encarnados se encontram na 22ª jornada, antes de os rivais irem a jogo.