Draxler "surpreendido" com dimensão do Benfica: «Tomei uma decisão de última hora e não me arrependi»

O alemão Julian Draxler assumiu ter ficado surpreendido com a dimensão do Benfica quando chegou a Portugal. Em entrevista ao youtuber 'Gamerbrother', o internacional alemão detalhou o dia da decisão de rumar aos encarnados e mostra-se deliciado pelo ambiente que encontra na Luz."O Benfica é um enorme clube. Fiquei muito surpreendido com a dimensão do Benfica. Tomei uma decisão de última hora e não me arrependi. O clube já teve bons resultados e está invicto. O estádio está sempre a ferver, com 65 mil pessoas", descreve o médio ofensivo, numa entrevista divulgada esta semana e que foi realizada nos primeiros dias do jogador em Lisboa, quando Draxler ainda vivia num hotel.Os primeiros dias em Lisboa foram intensos, até porque a mudança aconteceu em cima do fecho do mercado e Draxler tinha a mulher grávida. "Passei uma noite em claro. Recebi uma chamada e tinha de dizer sim ou não. Disse que ia, fiz as malas e tive de explicar em casa que ia para Lisboa", frisou, numa conversa m que Draxler assumiu que tinha como objetivo chegar ao Mundial'2022. Todas as semanas há liga dos campeões. "Não tenho muito tempo para mostrar o que valho, portanto agrada-me poder jogar Liga dos Campeões quase todas as semanas."À margem do Benfica, Draxler também foi questionado sobre quem considera ser o melhor jogador que já viu e nem hesitou. Atirou para alguém com quem partilhou o balneário no PSG. "Messi! Sempre fui um grande fã. Vejo-o a treinar e percebes que é um mundo completamente diferente", enaltece o jogador, cedido pelos parisienses às águias.Enquanto procura mostrar serviço de águia ao peito, Draxler também não esquece o Schalke 04, onde foi formado e despontou para o futebol mundial. O alemão abre as portas a um regresso. "Imagino isso. Mantenho o contacto por lá, principalmente com os funcionários do clube. O Schalke ainda é o clube que está perto do meu coração. Assisto aos jogos quando posso", disse.