Draxler ganha 2 milhões de euros limpos no Benfica

O embate desta noite no Estádio da Luz será especial para Julian Draxler, extremo que foi cedido em cima do fecho do mercado pelo Paris SG ao Benfica. Ontem, o site do 'L'Équipe' noticiou que os encarnados vão pagar ao alemão dois milhões de euros limpos em salários até ao final da temporada. A esta verba há a somar os 2,5 M€ de taxa de empréstimo que as águias pagaram ao emblema parisiense. Quanto aos franceses, pagam a Draxler um milhão de euros mais 500 mil em bónus e outras variáveis. De forma a compensar o jogador pela perda de salário que vai ter nesta época, segundo o ‘L’Équipe’ o PSG comprometeu-se a pagar 5,5 M€ em 2023/24, última temporada do contrato do internacional alemão, caso este não seja transferido durante o defeso.