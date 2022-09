Draxler: «Olá Lisboa, obrigado pela fantástica receção»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Julian Draxler recorreu esta segunda-feira às redes sociais para deixar uma mensagem de agradecimento aos adeptos benfiquistas "pela fantástica receção" de que foi alvo desde que foi anunciado como reforço do Benfica por empréstimo do Paris SG até ao final da temporada. "Olá Lisboa, obrigado pela fantástica receção! Vamos ao trabalho!", escreveu o internacional alemão, através da sua página oficial do Instagram.