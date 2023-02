Draxler operado "com sucesso" ao tornozelo esquerdo

O Benfica comunicou esta sexta-feira, através de uma nota publicada no site oficial do clube, que o internacional alemão Julian Draxler foi operado "com sucesso" ao tornozelo esquerdo.





"O Sport Lisboa e Benfica informa que o atleta Julian Draxler foi submetido, com sucesso, nesta sexta-feira, 24 de fevereiro, a uma cirurgia no tornozelo esquerdo. A intervenção decorreu no Hospital da Luz, em Lisboa, conduzida pela equipa médica do Clube", pode ler-se.Emprestado pelo Paris SG até ao final da temporada, o médio alemão de 29 anos disputou até ao momento 18 jogos pela equipa principal das águias, tendo apontado dois golos. Julian Draxler foi convocado para os dois últimos jogos do Benfica, diante de Sp. Braga e Club Brugge, mas não foi opção para Roger Schmidt, não tendo sido utilizado.