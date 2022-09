Draxler: «Ótima sensação de regressar aos relvados»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Julian Draxler recorreu este sábado às redes sociais para assinalar a estreia com a camisola do Benfica. O médio alemão, que foi titular na vitória diante do Famalicão (1-0) e acabou por ser substituído ao intervalo, sublinhou a "ótima sensação" de estar de regresso aos relvados."Ótima sensação de regressar aos relvados! Ainda há espaço para melhorar, mas conseguimos três pontos importantes", escreveu na sua página de Instagram.