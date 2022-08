Draxler passou nos exames médicos e será oficializado no Benfica esta quinta-feira

Julian Draxler passou nos exames médicos e será oficializado esta quinta-feira como reforço do Benfica, apurou. O internacional alemão chega às águias por empréstimo do PSG, que suportará grande parte do salário do jogador, que aufere 7 milhões de euros líquidos por época.O médio-ofensivo aterrou esta quarta-feira em Lisboa e realizou depois os indispensáveis exames antes de assinar pelos encarnados. A apresentação aos sócios e adeptos será, assim, feita no último dia de mercado.