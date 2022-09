Draxler relata mês de mudanças: «Tens de fazer alguma coisa mas tens uma namorada muito grávida...»

Julian Draxler tem tido umas últimas semanas agitadas. O internacional alemão, que completou 29 anos no passado dia 20, mudou de clube pela primeira vez desde a temporada 2016/17 e deixou o Paris Saint-Germain para rumar ao Benfica, por empréstimo. Pelo meu, ainda foi pai pela primeira vez. O futebolista relatou estas várias mudanças num tão curto espaço de tempo e agradeceu a forma como foi recebido em Portugal."A chamada zona de conforto acabou por ser abandonada, embora as coisas tenham sido extremamente boas em Paris. A mudança de emprego foi, em última análise, uma decisão difícil, mas sensata. Significa agora conhecer um novo clube, novos colegas, uma nova língua, um novo país, uma nova cultura – no final de contas, um ambiente completamente novo para mim e para a minha família. Mas o grande facto é que todos no clube e neste novo ambiente me receberam fantasticamente e me deram uma sensação muito boa. Por isso, já estou muito grato às pessoas daqui. Isso torna as coisas mais fáceis e é incrivelmente importante. Estou ansioso por tudo o que está para chegar em Lisboa", frisou através de uma mensagem partilhada na conta pessoal de Linkedin.O jogador contratualmente ligado ao Paris Saint-Germain deu conta que tinhda de medir várias situações e não foi fácil tomar uma decisão e "sair da zona de conforto"."As coisas não iam bem neste trabalho [em Paris], ficas mais insatisfeito e em algum momento tens de fazer alguma coisa. Mas não é assim tão simples porque tens uma namorada muito grávida e a tua vida toda foi criada para este trabalho. Na minha opinião, tomar tais decisões nunca é fácil – há simplesmente um número incrível de fatores privados e profissionais que os afetam e que tens de considerar", garantiu Draxler, que no PSG era remetido a uma segunda escolha face à presença de jogadores no ataque como Messi, Mbappé ou Neymar.De águia ao peito, Draxler conta três presenças oficiais e um golo apontado ao Marítimo.