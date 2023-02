Draxler termina a temporada mas fica a recuperar no Benfica

Julian Draxler terminou a época face à lesão no tornozelo esquerdo que, tal como o Benfica revelou nesta sexta-feira, levou o médio ofensivo a ser operado. No entanto, Record sabe que o internacional alemão vai ficar a recuperar nas águias até ao final da temporada.O médio, recorde-se, chegou ao Benfica por empréstimo do PSG, com os encarnados a pagarem uma taxa de 2,5 milhões de euros aos franceses além de suportarem uma percentagem do salário do jogador.Draxler disputou 18 jogos pelo clube da Luz, mas raramente foi opção no onze inicial de Roger Schmidt. Foi titular em oito jogos, quatro deles no campeonato.