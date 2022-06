Duda e o interesse do Benfica em Ricardo Horta: «Sendo benfiquista como é...»

Duda, ex-internacional português e antigo companheiro de Ricardo Horta no Málaga, falou esta quarta-feira ao programa 'Bola Branca', da Rádio Renascença, sobre o interesse do Benfica no melhor marcador da história do Sp. Braga e a possibilidade de o mesmo regressar a uma 'casa' que já foi sua.

"[No Málaga] Quando chegávamos ao balneário à segunda-feira tínhamos guerras por causa do Benfica, do FC Porto e do campeonato português. Ele é benfiquista. Tendo oportunidade de jogar num clube em que sonha jogar desde pequenino, o [Ricardo] Horta não ficaria bem no Sp. Braga. Acho que não [vai sentir-se confortável], conhecendo o Ricardo e sendo benfiquista como é", começou por dizer o ex-internacional luso, continuando: "Um jogador quer sempre chegar mais alto e o Ricardo, com 27 anos, quer ganhar títulos. Não que o Braga não o possa fazer, até porque leva 10 anos alto nível como terceira ou quarta equipa em Portugal e já esteve numa final europeia, mas o Benfica tem praticamente todos os anos a Liga dos Campeões, luta por ganhar o campeonato e um jogador quer ganhar títulos."





Questionado sobre a possibilidade de a cabeça de Ricardo Horta já estar no Benfica, Duda rematou: "Penso que sim."

Recorde-se que na segunda-feira o Benfica avançou com uma proposta formal de 10 milhões de euros pelo passe de Ricardo Horta, oferta essa que o Sp. Braga não aceitou.