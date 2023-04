Duk deixou Benfica a custo zero mas escoceses dizem que águias vão faturar milhões

Atual técnico do Dundee United, Jim Goodwin foi no início da temporada o responsável por dar o aval à contratação de Duk, numa transferência que, muito em breve, poderá render um lucro bastante considerável ao Aberdeen (e ao Benfica). Contratado a custo zero ao Benfica, o avançado tem sido uma das figuras do clube escocês e, com tanto golo marcado (leva 18), já surge na rota de várias equipas de maior nomeada - como Everton, Spezia ou Bolonha. Ora, o Aberdeen receberá uma boa verba se a transferência acontecer, mas metade dela terá de ir para o Benfica, mercê do acordo entre clubes, no qual os encarnados reservaram 50% do valor de uma futura transferência.Em declarações ao 'Daily Record', Goodwin lembrou o processo de contratação do avançado e assumiu que é muito provável um encaixe milionário com o dianteiro de 23 anos. "O Duk não custou um tostão [ao Aberdeen], mas há uma verba substancial que irá para o Benfica caso ele se mude. Percebe-se a postura do Benfica, porque ele não ia jogar lá e a Premiership é um bom campeonato para eles o colocarem. É uma situação em que todos ganham. Se o Duk conseguir chegar aos 20 golos, um objetivo que defini no verão, surgirão imensos clubes nacionais e internacionais atrás dele".O técnico do Dundee revela mesmo ter conhecimento de alguns contactos exploratórios. "Sei que alguns já o fazem, porque tenho falado com o seu agente e ele agradeceu-nos por termos sido responsáveis pela sua vinda para o país. O destino depende do Duk, mas de qualquer das formas será sempre um grande negócio. Estou feliz por ele do ponto de vista pessoal, pois como jovem adaptou-se bem ao futebol escocês. Vai valer milhões ao Aberdeen", previu.O avançado caboverdiano, de 23 anos, tem até ao momento 16 golos na Premiership (mais 2 na Taça da Liga), sendo um dos grandes destaques de uma equipa que esta temporada terminou a fase regular do campeonato na 3.ª posição, apenas atrás dos crónicos primeiros Celtic e Rangers.