«É possível que Weigl possa estar insatisfeito em Lisboa»

O Borussia Mönchengladbach continua atento à situação de Julian Weigl. O diretor-despotivo do clube alemão, Roland Virkus, admite que o médio está descontente nos encarnados. "Trata-se de um jogador muito bom. Conheço-o desde que era jovem. É possível que Julian possa estar insatisfeito em Lisboa. É um grande jogador", atirou o dirigente, citado pelo 'Gladbach Live', quando comentou os dossiês de mercado.

A imprensa alemã tem dado conta do forte interesse do treinador Daniel Farke em contar com o futebolista dos encarnados, cujo vínculo contratual termina em 2024. Roland Virkus está, por isso, em campo para tentar garantir a contratação do internacional alemão. De qualquer forma, o Borussia M’gladbach, nesta fase, só pondera negociar um empréstimo. O Benfica preferia vender, mas já aceita uma cedência.