«É preciso ter cabeça fria»: as reações à vitória do Benfica frente ao Estoril

O Benfica regressou aos triunfos ao bater por 1-0 o Estoril na Luz. Record ouviu conhecidos adeptos das águias sobre o jogo.: "Foi uma vitória justa que peca por escassa, porque o Benfica até falhou um penálti. As coisas ficaram um pouco tremidas, mas o importante foi ter quebrado a série negativa. Acredito que o Benfica será campeão, só não será um passeio como se pensava.": "Achei que a equipa esteve intranquila. Na primeira parte controlou e teve várias ocasiões, mas teve dificuldades na finalização e creio que tem muito a ver com a intranquilidade. Espero que o Benfica possa recuperar a confiança que tinha e ganhar o campeonato.": "Um Benfica já com mais coração, mas a precisar de mais cabeça para este Estoril. João Neves mostrou valor e mereceu a oportunidade. No entanto, é preciso melhor definição, já que a diferença de golos pode decidir. É preciso ter a cabeça fria e o coração quente."