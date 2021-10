E-Toupeira: Juíza teve de pedir calma a Miguel Bento

A audição de Miguel Bento foi a primeira em mais uma sessão do julgamento e-Toupeira. O responsável Comercial e de Marketing das águias foi questionado durante cerca de uma hora e, em certos momentos, foi aconselhado a acalmar-se pela juíza Ana Paula Conceição, nomeadamente, quando este falava da possibilidade de poderem ser convidados árbitros para assistir aos jogos das águias.





"Um árbitro pode ter convite. Se pedirem, têm convite. Estão ligados à indústria e isso faz parte das relações institucionais. Temos de ver isto com total normalidade. Não é uma coisa anormal", vincou, tendo sido interrompido pela juíza: "Tenha calma, tenha calma".Perante esta observação, Miguel Bento acabou por brincar com a responsável pelo processo: "Estou calmo, pode até vir medir-me a pulsação", ao que a juíza respondeu com os motivos que o levam a todos estar ali: "Tudo o que nos está a dizer é evidente. Mas se não tivesse existido as buscas a esses processos, não estaríamos todos aqui. Vá lá até Guimarães", atirou, dando ordem para acabar a audição do diretor benfiquista.