E-toupeira: Júlio Loureiro diz que acusação é "pura fantasia"

Júlio Loureiro, ex-funcionário judicial, considerou esta quarta-feira em tribunal, ao prestar declarações no processo E-Toupeira que a acusação é "pura fantasia".





O funcionário judicial disse que conhece José Augusto desde os anos 90 e que começou a nrelacionar-se com Paulo Gonçalves num jogo da Madeira, já que também era observador de árbitros. Assumiu ainda também ser adepto do Benfica.Questionado sobre a sua relação com Paulo Gonçalves, referiu: "De vez em quando falávamos, trocávamos mensagens". E admitiu dar "caixas de vinho verde"."Mas o senhor não dá vinho verde a toda a gente?", questionou a juíza. "Dou a pessoas que considero amigas. É um hábito da minha terra", respondeu."O doutor Paulo Gonçalves é das pessoas mais simpáticas que conheço", afirmou o funcionário judicial esclarecendo que nunca falou sobre a "possibilidade de um familiar do Zé Augusto ter um emprego no Benfica".Questionado sobre a oferta de camisolas do clube, Júlio Loureiro referiu que as mesmas não eram para ele, mas sim "para um casal".O funcionário judicial diz ainda que quando pediu ajuda para falar com alguém do Novo Banco por causa de uma conta caucionada da mulher, "o Paulo Gonçalves não respondeu".