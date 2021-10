E-Toupeira: Samaris e Svilar ouvidos na próxima quarta-feira

O julgamento E-Toupeira está longe de chegar ao fim e na próxima semana começarão a ser ouvidas as testemunhas de defesa, entre as quais Svilar e Samaris, guarda-redes benfiquista e antigo jogador das águias, respetivamente. Os dois foram arrolados como testemunhas de defesa por Paulo Gonçalves, arguido no processo.





No final da sessão de hoje, a juíza Ana Paula Conceição agendou logo uma nova sessão e quem seria ouvido, tendo sido destacada a presença dos dois futebolistas, tendo sido questionado se precisariam de tradutor. Paulo Gonçalves, que mais uma vez esteve a assistir à sessão, fez questão de tranquilizar a juíza que não seria necessário.De qualquer forma, ficou estabelecido que Samaris iria fazer o seu depoimento através de uma chamada de whatsapp, não ficando claro se Svilar marcaria presença no Campus de Justiça ou falaria por videoconferência. A defesa de Paulo Gonçalves assinalou que seria necessário intérprete para a audição de Justin Kelly, amigo irlandês de Paulo Gonçalves que também será ouvido.