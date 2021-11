há 1 horas 10:31

Mais uma sessão do julgamento

Paulo Gonçalves será um dos elementos ouvidos no âmbito do julgamento relativo ao processo E-Toupeira, que hoje tem mais uma sessão no Campus de Justiça, em Lisboa. O antigo assessor jurídico da SAD do Benfica é o principal arguido, mas o oficial de justiça Júlio Loureiro e o informático José Augusto Silva também respondem.



A 29 de setembro último, o agora agente de futebolistas marcou presença em tribunal mas optou pelo silêncio, ao invés de responder às questões do procurador do Ministério Público. Nos trabalhos, que serão dirigidos pela juíza Ana Paula Conceição, haverá lugar à audição de duas testemunhas, arroladas por Paulo Gonçalves, que não estiveram presentes na última sessão, a 3 de novembro. É o caso de Mile Svilar, guarda-redes do Benfica que ontem jogou na Amadora, e de Andreas Samaris, antigo médio das águias e que atualmente joga na Holanda, ao serviço do Fortuna Sittard.