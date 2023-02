E-Toupeira: Sentença será conhecida hoje

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A leitura da sentença do processo E-Toupeira está agendada para hoje, no Campus de Justiça. Depois de ter sido adiada por quatro vezes, Paulo Gonçalves, antigo assessor jurídico das águias, e os oficiais de Justiça, José Augusto Silva e Júlio Loureiro, saberão hoje se serão condenados ou absolvidos dos vários crimes de que estão acusados.Recorde-se que o caso foi desencadeado por uma denúncia anónima em setembro de 2017, na qual se alertava para a existência de uma ‘toupeira’ no Campus da Justiça, que facultava informação ao Benfica. O julgamento arrancou em setembro de 2021 e deverá terminar hoje.