E-Toupeira: testemunhas ouvidas

O julgamento do processo E-Toupeira prossegue hoje, no Tribunal Central Criminal de Lisboa. Ao que foi possível apurar, serão ouvidas testemunhas na segunda sessão do julgamento, que tem como principal arguido o antigo assessor jurídico da SAD encarnada, Paulo Gonçalves, além dos funcionários judiciais Júlio Loureiro e José Silva.

Há uma semana, Júlio Loureiro, que está acusado de um crime de corrupção passiva e um de favorecimento pessoal, foi o único que aceitou falar, para negar à juíza Ana Paula Conceição que tenha feito acordo com Paulo Gonçalves para partilhar informações sobre inquéritos judiciais a troco de bilhetes para jogos do Benfica. Já o ex-assessor das águias e José Silva preferem, nesta fase, manter o silêncio. Os arguidos foram dispensados pela juíza de estar presente.