«É vergonhoso, o momento mais baixo da história»: derrota com o Gil Vicente acentua crise Benfica

O Benfica perdeu na Luz com o Gil Vicente por 2- 1, estando agora a 12 pontos do FC Porto e a 6 do Sporting. Rui Costa foi ao balneáro e exigiu que "ninguém se esconda". Record ouviu conhecidos adeptos das águias sobre o momento do clube.José Augusto (antigo jogador): "Foi um jogo para não se ver. Há muito trabalho a fazer porque, claramente, não há capacidade para chegar ao título. É difícil mas tem de se resolver o problema. É preciso paciência e um ambiente calmo, não perder a cabeça e apoiar os jogadores."Manuel Alegre (escritor): "Não posso culpar os jogadores. Isto é um problema que já vem de Vieira e Jesus. É injusto culpar os jovens que não tinham oportunidades com o técnico anterior. O Gil Vicente é uma excelente equipa e tem um grande treinador. Fizeram um grande jogo."Pedro Ribeiro (locutor de rádio]: "Foi um Benfica miserável! Está tudo mal, o clube está perdido. Não se vê ali nada. Os únicos insatisfeitos são os adeptos. A questão é a quantos pontos vamos ficar do primeiro lugar. Vai ser recorde. É vergonhoso, o momento mais baixo da história."