Ebuehi atribui favoritismo ao Ajax mas avisa: «Se há coisa que os portugueses sabem fazer...»

Tyronne Ebuehi, defesa emprestado pelo Benfica ao Veneza, considera que o Ajax é favorito frente às águias no duelo dos 'oitavos' da Liga dos Campeões, mas deixa um aviso aos holandeses: os adeptos e a atmosfera no Estádio da Luz podem 'assustar' a formação visitante."Acompanho o Benfica nos grandes jogos, como quando jogam contra o FC Porto ou frente ao Sporting. Também os vejo na Europa. Claro que o Ajax é favorito, acho que vão mais longe e também é esse o pensamento em Portugal", começou por dizer Ebuehi, que abordou o atual momento das águias."Não estão em forma. No entanto, é uma equipa perigosa. Esta noite com o estádio cheio daqueles adeptos fanáticos... se há uma coisa que os portugueses conseguem fazer é desempenhar o papel de não favoritos!".Cedido pelo clube da Luz até final da temporada, Ebuehi lembrou ainda a eliminatória frente ao PSV, onde o Benfica levou a melhor. "Não foram superiores em nenhum dos jogos mas seguiram em frente. Acho que é um aviso para o Ajax. Conheci os portugueses como sendo pessoas calmas e descontraídas, mas quando estão em campo mudam", rematou.