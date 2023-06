Ederson e Alisson 'aprovam' Bento no Benfica: «Seria um grande nome para o futebol português»

Ederson foi convidado esta terça-feira, após o particular entre Brasil e Senegal no Estádio José Alvalade, encontro que Record transmitiu em direto, a comentar as qualidades de Bento, guarda-redes do Athletico Paranaense que é alvo do Benfica para a próxima época desportiva.





"Se o Benfica está interessado é porque tem qualidade. Acompanho muito o Bento, é um 'garoto' que tem feito, desde a temporada passada, uma época fantástica. É um guarda-redes jovem e muito promissor. Tem muito potencial para chegar à seleção brasileira. Se o Benfica contratá-lo penso que será bom para o clube porque tem muita qualidade, é um guarda-redes calmo, sabe jogar com os pés e defende bem, claro", começou por dizer o guarda-redes que pelo Manchester City conquistou esta época a Premier League, a Taça de Inglaterra e a Liga dos Campeões, em declarações aos jornalistas na zona mista do Estádio José Alvalade.

"Tem algumas parecenças com o seu estilo? É diferente porque são tipos de futebol diferentes, propostas de jogo diferentes, mas é claro que na vida temos que nos adaptar sempre. E se for necessário, sei que ele vai adaptar-se porque tem muita qualidade", disse.



Já Alisson realçou as palavras de Ederson. "É um guarda-redes muito bom. Só ouvimos coisas boas sobre ele. Espero que ele continue a jogar bem como tem vindo a fazer, que venha a crescer e a evoluir. Com certeza que seria um grande nome para o futebol português", acrescentou.