Ederson: «Final da Liga dos Campeões? Claro que queria enfrentar o Benfica»

Ederson antecipou o encontro dos quartos de final da Liga dos Campeões, frente ao Bayern Munique, mas analisou outra equipa que lhe diz muito e está na mesma fase da prova: o Benfica. O guarda-redes brasileiro que se notabilizou na equipa principal das águias gostava de medir forças no derradeiro encontro, em Istambul."Acredito que pode acontecer [final com o Benfica]. Cada jogo tem a sua história. Sabemos como é a Liga dos Campeões. Queria muito que isso acontecesse, quero que isso aconteça, mas sabemos as adversidades que vamos encontrar nesta primeira eliminatória. Acho que muita coisa poderá acontecer. Claro que queria enfrentar o Benfica porque é um clube de que gosto muito e carrego sempre comigo", vincou em declarações à Eleven Sports.O internacional canarinho, de 29 anos, abordou, depois, o embate com o Bayern Munique e também o duelo particular com o antigo companheiro João Cancelo."Vai ser um grande espetáculo. São duas equipas que jogam bom futebol, duas equipas grandes, o Bayern joga há algum tempo junto. Sabemos o que vamos enfrentar. Esperamos um bom espectáculo e que possamos sair felizes. Estranho defrontar Cancelo? Não, no futebol estamos propícios a essas situações. Hoje é teu companheiro e amanhã pode ser adversário. Para mim vai ser normal, como um adversário qualquer. Depois do jogo é outra história", explicou Ederson."É claro que no futebol não existem só alegrias, há que passar por fases mais difíceis. Como ele estava a passar por uma fase menos boa, disse-lhe para ele ter calma, saber esperar. Muitas das vezes acabamos por perder a paciência mas é normal. Principalmente, neste momento é preciso ter calma para agir sobre aquela situação. Sabemos a qualidade que o João tem e o jogador em que se tornou. Ele tem de ter paciência. Nem tudo é no nosso tempo. É continuar a trabalhar porque a qualidade dele vai surgir."