Eintracht Frankfurt aposta forte para a Champions: depois de Götze agora quer Weigl

O site alemão 'neunzigplus.de' avança esta quarta-feira que o Eintracht Frankfurt está interessado na contratação de Julian Weigl, médio alemão do Benfica que, segundo aquela publicação, estará recetivo à transferência.O clube germânico vai disputar na próxima época a Liga dos Campeões e parece estar determinado a fazer boa figura. Por isso aposta forte neste mercado de verão, tendo já garantido Mario Götze, jogador do PSV que, curiosamente, esteve na mira das águias.O mesmo portal explica que a questão agora é chegar a um acordo com o clube português. O jogador, esse, está disponível para regressar à Bundesliga, de onde saiu janeiro de 2020, do Borussia Dortmund, para rumar à Luz.Weigl tem contrato com o Benfica até 2024.