Eintracht Frankfurt faz força por Kamada: «Penso que ele ficará connosco»

As negociações do Benfica por Daichi Kamada prosseguem mas o Eintracht Frankfurt faz força para continuar a contar com o jogador japonês que acaba o contrato com os alemães em junho de 2023. O diretor desportivo apontou nesse sentido, mesmo que Kamada queira rumar à Luz."Ele não é o primeiro jogador a ser negociado. O Daichi [Kamada] é um jogador importante e tem desempenhado um papel importante no nosso sucesso. Penso que ele ficará connosco", vincou Markus Krösche em declarações à DAZN. Record adiantou as negociações pelo nipónico em primeira mão, que já decorrem há vários dias. O dirigente dos germânicos revelou que a intenção do atual vencedor da Liga Europa é renovar o vínculo de Kamada."O objetivo é renovar o contrato, ele ainda tem um ano connosco. Ele sente-se confortável aqui e sabe com o que conta da nossa parte. Estou nisto há muito tempo para dizer que é uma decisão final porque qualquer coisa pode sempre acontecer e há circunstâncias nas quais precisamos de pensar", sublinhou ainda Markus Krösche.Na Alemanha adiantam que a transferência poderá ficar selada entre 10 e 15 milhões de euros.