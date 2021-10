Eleição de Rui Costa dá que falar em Itália: «Sempre amou o seu Benfica, ninguém melhor do que ele»

A passagem de Rui Costa por Itália durante 12 épocas consecutivas - 7 na Fiorentina e 5 no Milan - fizeram do antigo médio um dos jogadores portugueses mais respeitados no futebol transalpino. O 'Maestro' deixou saudades e agora que foi eleito presidente do Benfica, o jornalista e escritor italiano Andrea Scanzi, recorda os tempos em que vibrou com a magia de Rui Costa nos relvados e revela que, além de ter conhecido pessoalmente o ex-internacional português, chegou a visitar a sua primeira casa em Lisboa.





"Foi um dos jogadores que mais gostei. De tal forma que no início da minha carreira chamavam-me Andrea ‘Rui’ Scanzi. Entrevistei-o e conheci-o. Mas antes de conhecê-lo fiz uma espécie de peregrinação a casa dele. Lembro-me que os pais dele me viram a olhar como um idiota para a casa deles e disseram ‘suba, vamos mostrar-lhe a primeira casa do nosso filho’, na Damaia, em Lisboa", escreve Andrea Scanzim, num artigo publicado esta quarta-feira pelo 'Tuttomercatoweb'."Amei-o na Fiorentina e vibrei como uma criança quando chegou ao meu Milan. Quando marcou aquele golo louco à Inglaterra no Euro’2004, em Portugal, eu estava no estádio, a convite do ‘Il Manifesto’, e na cabine de imprensa. Um jogador de elegância total, perito nas assistências. De uma inteligência Rara, dentro e fora do campo", acrescenta o escritor, destacando ainda a paixão que Rui Costa sempre demonstrou pelo Benfica e desejando os maiores sucessos ao agora presidente do clube da Luz."O Rui Costa sempre amou o seu Benfica. Era há muito tempo o presidente honorário do Benfica. Agora foi eleito com 85% dos votos. Ninguém melhor do que ele. Boa caminhada, campeão!", pode ler-se.