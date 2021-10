Eleições no Benfica: Mesa da Assembleia Geral esclarece condições para votar

As eleições para a presidência do Benfica estão marcadas para sábado e esta quarta-feira a Mesa da Assembleia Geral emitiu um comunicado, esclarecendo que para votar os sócios terão de regularizar as quotas até às 18 horas de sexta-feira.





"Esta norma regulamentar implica que os Cadernos Eleitorais serão encerrados a partir das 18 horas do dia 8 de outubro, pelo que a partir daquele momento não poderão ser efetuadas quaisquer modificações aos mesmos, quer seja por pagamento de quotas, quer para obter qualquer cartão de sócio por extravio ou inutilização, ou ainda qualquer outra situação, que em anteriores eleições poderia ser resolvida no próprio dia do ato eleitoral, e, que agora, devido ao encerramento dos cadernos eleitorais às 18 horas do dia anterior, tornarão as situações mais complicadas de resolução", esclarece-se.Nos termos do n.º 1 e 2, do artigo 4.º, do Regulamento Eleitoral do Sport Lisboa e Benfica têm direito a voto para as eleições dos seus Corpos Sociais, os sócios com capacidade eleitoral ativa, com mais de um ano de filiação efetiva associativa, que estejam no pleno gozo dos seus direitos, com as respetivas quotas em dia e as Casas do Benfica, as Delegações e as Filiais, nos termos dos Estatutos. Considera-se que tem as quotas em dia, o sócio que tenha pago as quotas até às 18 horas do dia anterior à realização das eleições.Esta norma regulamentar implica que os Cadernos Eleitorais serão encerrados a partir das 18 horas do dia 8 de outubro, pelo que a partir daquele momento não poderão ser efetuadas quaisquer modificações aos mesmos, quer seja por pagamento de quotas, quer para obter qualquer cartão de sócio por extravio ou inutilização, ou ainda qualquer outra situação, que em anteriores eleições poderia ser resolvida no próprio dia do ato eleitoral, e, que agora, devido ao encerramento dos cadernos eleitorais às 18 horas do dia anterior, tornarão as situações mais complicadas de resolução.A votação pode ser realizada com a apresentação do cartão de sócio – com identidade validada pelo cartão de cidadão, passaporte ou carta de condução – ou por via da apresentação do cartão de sócio virtual através da Benfica Official App.A Mesa da Assembleia Geral estará sempre disponível ao longo do dia 9 de outubro, pessoalmente na Mesa de Lisboa, ou em qualquer outro dos 24 locais de votação espalhados por Portugal Continental através dos seus representantes, para resolver as situações que se lhe apresentem por qualquer sócio.Da mesma forma, para os sócios que possam votar através da internet, foi reforçado o número de pessoas afetas ao call center, de forma a ser mais fácil a comunicação para efeitos de resolver as situações que surjam.A Mesa da AG apela a todos os sócios que exerçam o seu direito de voto de uma forma pacífica, e que, com esse ato, engrandeçam uma vez mais a história do nosso clube.Saudações Benfiquistas.Lisboa, 6 de outubro de 2021O Presidente da Mesa da Assembleia Geral EleitoralAntónio Albino Pires de Andrade