Eliseu: «Toda a gente pede para que participe na festa... Se calhar vou de moto»

Eliseu participou de forma diferente no último título conquistado pelas águias, em 2019. Já depois de se retirar, o antigo lateral do Benfica e da Seleção Nacional surgiu de mota no Estádio da Luz , imitando o festejo de dois anos antes, acompanhando, depois, o plantel campeão rumo ao Marquês de Pombal onde era esperado por dezenas de milhares de benfiquistas.Agora, o ex-defesa-esquerdo deixa no ar a possibilidade de voltar a repetir o festejo, em caso de confirmação do título nacional no sábado. "Toda a gente pede para que participe na festa. Vamos ver, se estarei lá. Na Luz e no Marquês. [E vai como?] Se calhar vou de moto (risos)", frisou à Rádio Renascença, passando a analisar a temporada da equipa de Roger Schmidt em 2022/23."Época perfeita? Isso seria ganhar o campeonato e, por exemplo, a Taça de Portugal. Mas foi uma época muito positiva, com muitos jogadores e treinador novos", garantiu Eliseu.