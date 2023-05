Em direto: Roger Schmidt faz balanço da época do Benfica

Um dia depois de se ter sagrado campeão nacional com o Benfica, o treinador Roger Schmidt faz esta tarde o balanço da época numa "open talk" com os jornalistas."Claro, sou o treinador. Estou muito orgulhoso. No início da temporada falámos dos nossos objetivos e, sendo parte do Benfica, quero atingir títulos, é o que se espera. Depois de uma grande temporada, estamos muito orgulhosos e aliviados. Foi duro até ao último minuto. Estamos felizes, mas claro que reparámos que precisámos de colocar muito esforço, foi uma competição muito dura em que precisámos de vencer o último jogo. Foi exigente em termos físicos e mentais, tivemos de demonstrar muita força mental. A dinâmica mudou quando perdemos contra o FC Porto e contra o Chaves. Acabámos por demonstrar que conseguimos jogar sob pressão e acho que no final merecemos ser campeões"."Nunca tinha visto nada como aquilo que vi ontem. Foi único, um dos melhores festejos do futebol europeu. Já tinha visto imagens no Marquês de Pombal no nosso balneário, mas não é a mesma coisa ver uma fotografia ou viver o momento. O caminho até ao Marquês de Pombal foi fantástico, e lá estava um ambiente fantástico, com muita gente. Sempre ouvi falar nisso. Enquanto equipa, temos a obrigação de trazer alegrias a tanta gente. Tentamos sempre devolver aquilo que os adeptos nos dão. Para mim, ontem foi um dia extraordinário e sei que para os jogadores também. Sei o esforço que colocaram em tudo isto, e ver as famílias e amigos deles foi um prazer"."Penso que foi um grande capitão. Tem imensa experiência, a temporada dele foi extraordinária. Foi campeão do Mundo, campeão em Portugal... De forma geral não só o Nico, também o João Mário, Rafa, Grimaldo... Esses jogadores são líderes no balneário. Cada um diferente do outro, mas cada um teve bastante responsabilidade. O capitão está sempre em destaque, mas todos eles foram importantes. Temos um bom 'mix' de jogadores experientes e juventude, e tendo em conta os objetivos do Benfica... Jogar aqui não é fácil, os jogadores mais experientes dão muito apoio aos mais jovens. Espero que o Nico fique, antes do Natal começámos a falar com ele sobre um novo contrato. Ele quis sempre esperar até ao final da temporada e só aí tomar uma decisão. Agora a temporada chegou ao fim. Fizemos de tudo para o manter como capitão, mas já tem 34 ou 35 anos e o contrato dele acaba. Claro que se me perguntarem, espero que fique no Benfica"."É difícil descrever, a temporada foi muito longa. Nos últimos anos aprendi a não olhar demasiado para a frente, estar no aqui e agora, sobretudo enquanto treinador. Quando começámos, no verão, não estava a pensar nas semanas e meses que aí vinham. A situação que tínhamos no Benfica era que o Benfica queria mudar alguma coisa. Precisava de um treinador, queria mudar o estilo de jogo e tínhamos um plantel enorme. Começámos com 39 jogadores, e havia alguns que sabiam que provavelmente não ficariam. Era preciso tempo para tomar decisões. Se olharmos demasiado para a frente, torna-se complicado. Todos os dias são dias difíceis e complicados. O que notei é que este clube e grupo de jogadores tem uma atitude muito boa, treina a sério e trabalha sempre no duro. Gostam de jogar futebol. Gostavam de estar todos os dias em campo e tentámos criar boa condição física e aproveitar todos os treinos para eles perceberem qual o nosso estilo. Fiquei admirado por termos conseguido jogar da forma que gosto tão rapidamente. Também estava disposto a mudar o estilo de jogo consoante os jogadores, e conseguimos encontrar um bom ponto. Já na pré-época começámos a defender bem, a atacar bem, a conseguir bom equilíbrio... Estávamos confiantes desde o início e, passo a passo e com as vitórias, conseguimos atingir o primeiro objetivo, o da Liga dos Campeões. Depois, até fechar a janela de transferências, fomos ajustando o plantel até encontrarmos uma boa forma de nos concentrarmos nos nossos objetivos. Para mim, esta temporada foi jogada dia a dia"."É a opinião dele. Eu não vi todos os jogos do FC Porto, mas vi os nossos. Acho que jogámos muito bem. Antes do jogo, disse que depois de 34 jornadas, a equipa que tem mais pontos - que também é a que marcou mais golos e sofreu menos - é a que merece ser campeã"."Não, agora sinto-me campeão. Quando me falaram em prolongar o contrato, a minha resposta foi que tinha de demonstrar que tinha qualidade para o Benfica. Há que esperar que o treinador assuma a responsabilidade de vencer títulos. A convicção do clube, da direção, de prolongar o meu contrato... Demonstraram essa confiança em mim, comecei a pensar nisso e, para mim, é uma grande honra fazer parte do Benfica. Renovar antes do final da temporada foi uma honra. Mas claro que esperava que podíamos ser campeões, caso contrário as coisas podiam ter sido um bocadinho diferentes".