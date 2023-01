Benfica tem "todos disponíveis", uma análise ao meio-campo do Sporting e a liderança: tudo o que disse Schmidt

Roger Schmidt: «Árbitros estão a fazer um bom trabalho» Roger Schmidt: «Árbitros estão a fazer um bom trabalho»

Roger Schmidt fez este sábado a antevisão ao dérbi com o Sporting, jogo grande da 16.ª jornada agendado para amanhã, às 18 horas, no Estádio da Luz."Espero um jogo extraordinário. Vamos jogar um dérbi contra um adversário muito bom, ambas as equipas jogam futebol de ataque. Tentam jogar o seu tipo de futebol independentemente do adversário. Vai ser um jogo difícil e que queremos vencer. É muito importante para nós. Hoje todos os jogadores treinaram, não temos nenhum jogador lesionado e estão todos disponíveis"."Dos árbitros espero o que espero sempre, que consigam gerir bem o jogo. Já falámos disto no início da temporada. Na minha opinião, os árbitros em Portugal estão a fazer um bom trabalho, estou surpreendido com a qualidade e confio neles. É a primeira vez que jogo este dérbi, mas há dérbis em todo o lado. Cada liga tem os seus dérbis. Compreendo a importância destes jogos para os adeptos, sei que temos de dar tudo, mas também não temos de fazer nada de especial. Temos de estar no nosso melhor e jogar, é o que tentamos fazer sempre, seja na Champions, num dérbi ou noutro jogo qualquer. A chave para amanhã é sermos disciplinados, confiantes, estarmos concentrados e saber que podemos vencer qualquer equipa em casa"."Não muda nada. Acho que o Sporting tem jogadores de qualidade em todas as posições. Tal como já disse, jogam com cinco atrás, três jogadores de ataque e dois médios. Nós temos jogado mais contra este tipo de táticas em todos os jogos. Sabemos jogar contra equipas que se posicionam assim. Claro que vão variando os jogadores, mas isso é irrelevante, não estamos tão concentrados nisso. Conhecemos a qualidade dos jogadores e da equipa e vamos sempre ajustar o nosso comportamento. Temos de nos concentrar na transição, no nosso plano, no nosso jogo. Jogar contra Sporting, PSG e Juventus é igual. Estamos concentrados no nosso jogo, mas claro que respeitamos o adversário e sabemos da qualidade dos seus jogadores"."Espero que se venham a desenvolver muito bem aqui no Benfica. É um grande passo para ambos, de uma liga escandinava para a portuguesa e para um grande clube como o Benfica. São muito talentosos. Estiveram parados seis semanas. Tinham começado agora a pré-época e não estão na melhor forma física, não fazem parte do plantel nas próximas semanas. Temos de lhes dar tempo para se habituarem aos colegas, ao tipo de jogo, para ganharem condição física. Quando estiverem prontos... É preciso um nível muito elevado para jogar aqui depois de estarem parados seis semanas. Mas já sabíamos disso. Acreditamos neles, sabemos que têm muito potencial e achamos que vão crescer muito no Benfica"."Se quisermos ser campeões, temos de fazer muitos pontos. Não podemos empatar muito, perder jogos, caso contrário perdemos o comboio. Até agora temos estado bem, mas ainda não chegámos ao fim. Temos de manter o nível, continuar a vencer e não interessa quem é o adversário, temos de lutar sempre pelos três pontos. No domingo vai ser igual. Ainda nem estamos a meio da temporada. Não estamos especialmente preocupados com a diferença pontual, estamos é a pensar sempre no próximo jogo"."Não sei. É a 16.ª jornada amanhã, e até agora jogámos 15. Ao fim de 15 jogos nada está decidido".