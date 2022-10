Da "oportunidade" que pode surgir no mercado a "tudo o que esperava encontrar na Luz": o que disse Schmidt

Roger Schmidt fez esta sexta-feira a antevisão ao jogo com o Chaves (amanhã, 18 horas) e respondeu ao rumor que chega da imprensa espanhola de que João Félix podia estar de regresso à Luz. "Se for possível é muito bem-vindo. É um jogador excelente, gosto muito dele, mas não me parece realista. Foi vendido por muito dinheiro, mas se for possível é muito bem-vindo", disse.Confira AQUI tudo o que o treinador do Benfica disse na conferência de imprensa.